На Філіппінах стався сильний землетрус

Загрози цунамі немає

На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Метеорологическая служба Малайзии, передает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Эпицентр подземных толчков находился в 146 километрах от города Суригао на острове Минданао. Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет. Отмечается, что угрозы цунами нет.

Напомним, 29 декабря на Филлипинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. В результате происшествия погибли 85 человек.

Землетрясение произошло на острове Минданао на юге Филиппин. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.

По словам главы Национального агентства катастроф Рикардо Джалада, в большинстве случаев люди погибали под завалами домов, которые обвалились после сильных дождей. Среди жертв стихии есть дети.

До этого произошло на острове Сицилия. Количество пострадавших в результате землетрясения на Сицилии выросло до 30 человек.