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На Філіппінах у мечеть кинули гранату, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 04:55
На Філіппінах у мечеть кинули гранату, є загиблі
Ілюстративне фото: вибух на Філіппінах (з відкритих джерел)

Невідомий кинув гранату в мечеть, де саме перебували релігійні лідери мусульман

На Філіппінах в місті Замбоанга на острові Мінданао невідомий кинув у мечеть гранату, в результаті вибуху загинули щонайменше дві людини, ще четверо поранені. Про це повідомила місцева поліція, передає РБК-Україна з посиланням на видання Rappler.

Вибух прогримів близько 00:20 у середу, 30 січня, постраждалі доставлені в міський медичний центр Замбоанги.

Згідно з попереднім звітом поліції, невідомий спочатку вимкнув вуличний ліхтар, а потім кинув гранату в мечеть, де саме перебували релігійні лідери мусульман.

Поліція ідентифікувала жертв вибуху як Хабіла Рекса, 46 років, і Бато Саттала, 47 років.

На місці інциденту поліція виявила запобіжний важіль і можливу частину бельгійської гранати PRB 423.

На Філіппінах у мечеть кинули гранату, є загиблі

Фото: на місці вибуху в мечеті

Нагадаємо, 27 січня на острові Холо на півдні Філіппін на території католицької церкви спрацювали два вибухові пристрої. У результаті двох вибухів загинули 20 осіб і понад 100 постраждали.

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