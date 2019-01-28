Відповідальність за вибухи в церкві на Філіппінах взяла ІД

Фото: наслідки вибухів на Філіппінах (Associated Press)

Терористичне угрупування "Ісламська держава" влаштувало два вибухи на Філіппінах в католицькій церкві

Відповідальність за вибухи в католицької церкви на Філіппінах взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІГ). Як повідомляє РБК-Україна, про це поінформувала ведуча моніторинг інформаційної активності екстремістів американська SITE Intelligence Group.

Наголошується, що два вибухи в провінції Сулу на острові Холо сталися вранці в неділю, 27 січня. Відомо, що сталося два вибухи. Один вибуховий пристрій спрацював в церкві під час ранкової меси, другий - трохи пізніше біля молитовного будинку.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що в результаті вибухів у церкві на Філіппінах загинули 20 осіб. З них п'ятеро - військовослужбовці, 15 - цивільне населення. Також поранення отримали 111 осіб.

Незабаром у поліції уточнили, що кількість жертв теракту зросла до 27 осіб.