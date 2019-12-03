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На Філіппінах евакуювали майже 200 тисяч людей узв'язку з тайфуном

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Тайфун вже призвів до зсувів на Філіппінах

У зв'язку з тайфуном "Каммурі" на Філіппінах з островів евакуювали майже 200 тисяч осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що швидкість вітру в епіцентрі тайфуну доходить до 240 кілометрів на годину. На сьогодні тайфун "Каммурі" вже призвів до сильних зсувів в центральних районах Філіппін і на південному узбережжі острова Лусон.

Синоптики прогнозують, що тайфун може посилитися до рівня урагану 3 категорії.

Авіакомпанія Філіппін Cebu Pacific вже скасувала безліч рейсів. У столиці країни Манілі, зупиниться робота міжнародного аеропорту з ранку 3 грудня.

Нагадаємо, в Японії в жовтні пронісся, внаслідок якого загинуло 98 осіб, десять чоловік вважаються зниклими безвісти.

Також в жовтні через наближення тайфуну "Хагібіс" президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для Співдружності Північних Маріанських островів. Через тайфун деякі жителі Гуаму наприклад були змушені використовувати аварійні притулки.

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