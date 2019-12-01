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На Філіппінах евакуйовують людей через тайфун "Каммурі"

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 15:43
На Філіппінах евакуйовують людей через тайфун "Каммурі"
Фото: тайфун на Філіппінах (twitter.com)

Шторм охопив територію Філіппін в суботу ввечері

На Філіппінах почали евакуацію тисяч жителів через наближення тайфуну "Каммурі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сhannelnewsasia.

Синоптики припускають, що тайфун обрушиться на берег в понеділок увечері або у вівторок вранці. Очікуються пориви вітру 170 км / ч.

Влада країни розглядає питання про скасування або перенесення Ігор Південно-Східної Азії, які повинні пройти 30 ноября-11 грудня. Повідомляється, що шторм охопив територію Філіппін в суботу ввечері.

Нагадаємо, в Японії в результаті сильних дощів, які викликали повені на сході країни, загинуло щонайменше 10 осіб, ще троє вважаються зниклими безвісти. У деяких префектурах Японії менш ніж за добу випала місячна норма опадів. Місцева влада рекомендувала залишити постраждалі від злив регіони, які напередодні були пошкоджені тайфунами.

За даними на 29 жовтня, кількість загиблих в результаті тайфуну "Хагібіс" і спровокованих ним злив зросла до 98 осіб, десять людей вважаються зниклими безвісти.

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