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"Філіп Морріс" тимчасово вироблятиме продукцію на фабриці "Імперіал Тобакко" у Києві

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Понеділок 01 серпня 2022 19:05
"Філіп Морріс" тимчасово вироблятиме продукцію на фабриці "Імперіал Тобакко" у Києві Фото: "Філіп Морріс" тимчасово вироблятиме продукцію на фабриці "Імперіал Тобакко" у Києві (delta.at)
Автор: Артем Горовенко

У серпні 2022 року фабрика "Імперіал Тобакко", розташована у Києві, розпочне виробництво сигарет під торговельними марками Bond Street, L&M, Marlboro, Parliament та Philip Morris, що належать компанії Philip Morris International (PMI).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз PMI.

"З 24 лютого робота нашої фабрики зупинена через бойові дії у Харківській області. З самого початку війни ми шукали альтернативні способи, як забезпечити поставки продукції. Ми дуже раді, що знайшли взаємовигідне рішення з компанією "Імперіал Тобакко", яка вироблятиме продукцію відповідно до високих стандартів якості PMI. Для "Філіп Морріс" це тимчасовий захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво на нашій харківській фабриці, щойно це стане безпечним для працівників", - повідомив Максим Барабаш, генеральний директор "Філіп Морріс Україна".

Угода дозволить зберегти робочі місця, покращити забезпечення продукцією українського ринку та гарантувати сплату податків до державного бюджету.

"Сьогодні наша країна переживає непрості часи, але завдяки співпраці та взаємодопомозі ми здатні долати труднощі. Фабрика "Імперіал Тобакко" в Києві має значний виробничий потенціал і сильну професійну команду, щоб забезпечити виробництво додаткових обсягів продукції якісно і в потрібний термін. З початку війни наше підприємство не може виконувати експортні поставки, тому угода з "Філіп Морріс" дозволить завантажити наші потужності. Для нас це унікальний досвід, що став можливим через критичні умови, в яких зараз перебуває країна", - додала Галина Воробйова, голова правління "Імперіал Тобакко продакшн Україна".

Нагадаємо, через зупинку виробництва у Харківській області "Філіп Морріс" з квітня імпортує продукцію в Україну. Поставки на український ринок забезпечують 8 підприємств PMI. З початку війни компанія сплатила до державного бюджету понад 11 млрд грн податків.

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Imperial Tobacco Philip Morris
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