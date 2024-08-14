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"Филипп Моррис" в Украине увеличила налоговые отчисления в бюджет на 33,5%

Среда 14 августа 2024 16:16
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"Филипп Моррис" в Украине увеличила налоговые отчисления в бюджет на 33,5% Фото: "Филипп Моррис" в Украине увеличила налоговые отчисления в бюджет (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания "Филипп Моррис" в Украине в первом полугодии 2024 года уплатила 23,9 млрд гривен налогов от продажи собственных брендов, что на 6 млрд гривен, или 33,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди крупнейших по объему отчислений – акцизный налог, который составляет 12 млрд грн., и НДС – 3,2 млрд грн.

"В первом полугодии 2024 года мы существенно увеличили налоговые отчисления в украинский бюджет, в очередной раз подтвердив статус одного из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Это удалось сделать из-за увеличения легального рынка табачных изделий, которое стало возможным благодаря активной борьбе государственных органов с нелегальными производителями", – отметил финансовый директор "Филипп Моррис" в Украине Сергей Кальнооченко.

Он также добавил, что важными факторами увеличения налоговых вычетов стали возобновление доли компании на украинском рынке, а также запуск новой фабрики, в которую компания инвестировала 30 млн. долларов.

По его словам, "Филипп Моррис" продолжит инвестировать в развитие собственного бизнеса и наполнять бюджет налогами. Например, в августе 2024 года компания планирует уплатить в бюджет более 3,5 млрд грн только акцизного налога как в рамках непосредственного производства на недавно открытой фабрике во Львовской области и собственного импорта, так и в рамках локального договора на контрактное производство.

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