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"Філіп Морріс" в Україні збільшила податкові відрахування до бюджету на 33,5%

Середа 14 серпня 2024 16:16
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"Філіп Морріс" в Україні збільшила податкові відрахування до бюджету на 33,5% Фото: "Філіп Морріс" в Україні збільшила податкові відрахування до бюджету (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Філіп Морріс" в Україні у першому півріччі 2024 року сплатила 23,9 млрд гривень податків від продажу власних брендів, що на 6 млрд гривень, або 33,5%, більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Серед найбільших за обсягом відрахувань – акцизний податок, що становить 12 млрд грн, та ПДВ – 3,2 млрд грн.

"У першому півріччі 2024 року ми суттєво збільшили податкові відрахування до українського бюджету, вчергове підтвердивши статус одного з найбільших платників податків в Україні. Це вдалося зробити через збільшення легального ринку тютюнових виробів, яке стало можливим завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками", – зазначив фінансовий директор "Філіп Морріс" в Україні Сергій Кальнооченко.

Він також додав, що важливими факторами збільшення податкових відрахувань стали відновлення частки компанії на українському ринку, а також запуск нової фабрики, в яку компанія інвестувала 30 млн доларів.

За його словами, "Філіп Морріс" продовжить інвестувати в розвиток власного бізнесу та наповнювати бюджет податками. Наприклад, у серпні 2024 року компанія планує сплатити до бюджету більш ніж 3,5 млрд грн лише акцизного податку як у рамках безпосереднього виробництва на нещодавно відкритій фабриці у Львівській області та власного імпорту, так і в рамках локального договору на контрактне виробництво.

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