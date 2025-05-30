"Филип Моррис Украина" планирует возобновить экспорт сигарет

"Фабрика в Харькове производила 20 млрд штук сигарет, из которых половина была для экспорта. Мы производили даже для таких стран, как Япония. По потенциалу роста производства сигарет в Украине нет, потому что это достаточно устойчивый, стабильный рынок. Но как и до войны потенциал есть в экспорте. Скорее всего из-за войны восстановить Японию будет сложно, это займет более долгое время, но это не значит, что мы не смотрим на другие страны", - отметил он.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения "Филип Моррис" была вынуждена остановить работу своей фабрики в Харькове. Это стало серьезным вызовом для компании. Компания быстро переосмыслила собственные возможности и решила открыть новое производство на Львовщине.

"Филип Моррис" была одной из первых международных компаний, которая инвестировала 30 млн долларов в запуск новой фабрики, чтобы поддержать экономику Украины и обеспечить устойчивую работу своего бизнеса. Эта фабрика стала важной частью цепи поставок компании в Украине.

Новая фабрика на Львовщине открылась в мае 2024 года и имеет 5 производственных линий, которые вышли на плановую мощность в этом году. Ее производственные мощности 10 млрд шт. сигарет в год.

"Филип Моррис" дополнительно инвестировала 60 млн грн в строительство собственного укрытия на территории фабрики на 170 человек для работников и местных жителей.

"Инвестировать в Украину рискованно, но не инвестировать означало бы для нас значительно хуже. Это и о потере наших людей, и о потере производства, и потерю статуса крупного налогоплательщика и работодателя. Мы гордимся, что за 30 лет в Украине мы как ответственный бизнес играли важную роль в экономике и мы хотим продолжать ее играть", - добавил Барабаш.

Компания "Филип Моррис Украина" работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 млн долларов. В 2024 году ФМУ уплатила в Украине 52,2 млрд грн налогов. С начала полномасштабного вторжения выделила более 413 млн грн на гуманитарные проекты.