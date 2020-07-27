Філатов: захистити права місцевого самоврядування можна тільки шляхом об'єднання

Серед лідерів місцевого самоврядування по всій країні наростає обурення діями центральної влади. Захистити права в регіонах можна тільки шляхом політичного об'єднання.

Про це заявив один з лідерів партії "Пропозиція", мер Дніпра Борис Філатов в ефірі на каналі 112.

"Ми спілкуємося в рамках Асоціації міст України з усіма. Немає жодної мерії, де б не були порушені кримінальні справи - навіть не десятками, а сотнями. Саме в цій ситуації огидне, що в першу чергу цим займається Служба безпеки України", - заявив Філатов.

Він також навів приклади інших міст, де в меріях представники СБУ займаються пошуком" солі, нібито вкрадену при посипання доріг взимку, розслідуванням цін закупівлі картоплі для дитячих садів або вуличного освітлення:

"Пан Баканов (глава СБУ Іван Баканов, - ред.) не рахував, скільки його підлеглі порушили кримінальних справ проти мерів і муніципалітетів, а скільки кримінальних справ по захисту державної безпеки? Думаю, цифри будуть не в рази, в порядки відрізнятися. Там їх тисячі, а тут, в кращому разі десять", - додає Філатов.

За його словами, якби ДБР працювало нормально, вони б одразу порушили кримінальну справу проти співробітників СБУ, які зловживають своїми повноваженнями.

"Ми чудово розуміємо, що захистити права місцевого самоврядування можна тільки шляхом політичного об'єднання. У тому числі тому, ми створили нашу партію "Пропозиція", - підсумував Філатов.

Нагадаємо, раніше Філатов заявив, що влада використовує правоохоронні органи для системного тиску на місцеве самоврядування по всій Україні.

Нагадаємо, 19 червня у Києві презентували нову партію мерів "Пропозиція". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

Раніше презентація нової партії пройшла за участю мера Дніпра Бориса Філатова, мера Миколаєва Олександра Сенкевича, мера Чернівців Олексія Каспрука, мера Житомира Сергія Сухомлина, мера Кропивницького Андрія Райковича і мера Каховки Андрія Дяченка.