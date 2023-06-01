Филатов призвал днепрян сообщать о проблемах с убежищами

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на трагедию из-за убежища в Киеве и рассказал, какие меры будут приняты в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook .

Он заявил, что только публичность может преодолеть препятствия между некоторыми ведомствами, возникающими с обустройством укрытий.

"Я хочу просто напомнить всем, кого это касается. ГСЧС, которая не дает согласия на реконструкцию укрытий, потому что "не отвечает нормам". Фонда госимущества, севшего своей толстой задницей на кучу бомбоубежищ и делающий вид, что это ценное имущество, которое не надо отдать Городу, а можно продать с выгодой. Правоохранителям, которые не считают нужным привести в себя огромное количество частных субъектов, которые не пускают к себе граждан во время воздушных тревог", - отметил Филатов.

В обнародованном им распоряжении, в частности, говорится, что департаменты ЖКХ, здравоохранения, гуманитарной политики, административных услуг, а также молодежной политики и национально-патриотического воспитания должны обеспечивать круглосуточный доступ к укрытиям в подчиненных им зданиях.

Также департамент общественного порядка и гражданской защиты проверит все жалобы горожан по недопущению в хранилища.

Результаты передадут в правоохранительные органы, а с нарушителями среди руководителей коммунальных предприятий, учреждений и заведений безотлагательно разорвут трудовые контракты.

Трагедия в Киеве

Напомним, российские оккупанты 1 июня ночью пытались ударить по Киеву с помощью баллистических ракет "Искандер". Украинским защитникам удалось сбить все вражеские ракеты, но на столицу падали обломки.

Из-за этого в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились у входа в укрытие в поликлинике, но не смогли попасть внутрь.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту гибели жителей столицы. При этом мэр Виталий Кличко призвал власти устранить на время следствия главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова.

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