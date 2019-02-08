Філатов виступив проти перейменування Дніпропетровської області

Мер Дніпра вважає, що область хочуть назвати "вигаданим словом"

Городской голова города Днепр Борис Филатов не поддерживает переименование Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Филатова в Facebook.

Критикуя решение Верховной рады о переименовании области в Сичеславскую, Филатов заявил, что это название выдуманное.

"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом", - написал мэр Днепра, назвав украинский парламент "клубом политических самоубийц".

Он также выразил сомнения, что решение будет доведено до конца.

Напомним, 7 февраля 2019 Верховная рада направила в Конституционный суд Украины законопроект о переименовании Днепропетровской области.

При этом парламентарии не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта №9310, которым предлагалось переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую.

Добавим, что общественный совет при Днепровском горсовете" поддержал инициативу переименования области на Сичеславскую.

Ранее Верховная рада направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.