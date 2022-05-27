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Філатов вручив дніпровським спортсменам та їхнім тренерам сертифікати на майже 1,5 млн гривень

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П'ятниця 27 травня 2022 15:48
Філатов вручив дніпровським спортсменам та їхнім тренерам сертифікати на майже 1,5 млн гривень Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мер Дніпра Дніпра Борис Філатов зустрівся зі спортсменами-учасниками XXIV Літних Дефлімпійських ігор, які є змаганнями найвищого рівня для людей, які не чують, й в цьому році проходили у місті Кашіас-ду-Сул (Бразилія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Цьогоріч у складі збірної України виступали 39 спортсменів з Дніпра. Вони здобули 67 медалей у кульовій стрільбі, плаванні, дзюдо, карате, легкій атлетиці, тхеквондо та баскетболі. Переважна більшість нагород - золото.

Філатов зауважив, що навіть зараз - в умовах, коли основним пріоритетом міста є фінансування оборони та захисту, матеріальна підтримка спортсменів все одно залишається важливим питанням.

"Ніхто не міг подумати, що ми зустрічатимемося за таких умов. Однак мерія, увесь Дніпро дякує вам і вітає вас з такими приголомшливими успіхами. Сподіваюся, ви передасте також ці вітання вашим колегам, які нині перебувають не в Україні", - сказав Філатов.

Так через війну та продовження тренувань за кордоном особисто прийти на вручення сертифікатів змогли 8 дніпровських призерів Дефлімпійських ігор та 11 тренерів. Решті сертифікати передадуть найближчим часом.

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Дніпро Борис Філатов
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