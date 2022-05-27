Филатов вручил днепровским спортсменам и их тренерам сертификаты на почти 1,5 млн гривен

Мэр Днепра Борис Филатов встретился со спортсменами-участниками XXIV летних Дефлимпийских игр, которые являются соревнованиями самого высокого уровня для людей, которые не слышат, и проходили в этом году в городе Кашиас-ду-Сул (Бразилия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В этом году в составе сборной Украины выступали 39 спортсменов из Днепра. Они завоевали 67 медалей в пулевой стрельбе, плавании, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, тхэквондо и баскетболе. Подавляющее большинство наград - золото.

Филатов отметил, что даже сейчас - в условиях, когда основным приоритетом города является финансирование обороны и защиты, материальная поддержка спортсменов все равно остается важным вопросом.

"Никто не мог подумать, что мы будем встречаться при таких условиях. Однако мэрия, весь Днепр благодарит вас и поздравляет вас с такими потрясающими успехами. Надеюсь, вы передадите также эти поздравления вашим коллегам, которые сейчас находятся не в Украине", - сказал Филатов.

Так из-за войны и продолжения тренировок за рубежом лично прийти на вручение сертификатов смогли 8 днепровских призеров Дефлимпийских игр и 11 тренеров. Остальным сертификаты передадут в ближайшее время.