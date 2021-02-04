Філатов обговорив з депутатом Європарламенту посилення державних інституцій в регіонах

Фото: Борис Філатов (прес-служба)

Мер Дніпра Борис Філатов поспілкувався з депутатом Європейського парламенту, першою заступницею голови делегації ЄП в комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС, Віолою фон Крамон-Таубадель. Сторони обговорили результати місцевих виборів-2020 та епідемічну ситуацію у регіоні.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Також під час розмови йшлося про взаємини місцевого самоврядування та центральної влади.

Борис Філатов зауважив, що розвиток децентралізації потребує саме інституціональних змін. Це - розподіл повноважень держави та місцевого самоврядування, імплементація Хартії місцевого самоврядування та ухвалення Муніципального кодексу.

"Підтримую позицію, і це позиція Європарламенту, про посилення державних інституцій. Саме вони і є запорукою інвестиційної привабливості України. Коли інвестори чітко розумітимуть правила гри, розподіл повноважень. Саме тому подальший розвиток децентралізації є надважливим для Європарламенту", - сказала Віола фон Крамон-Таубадель.

Крім цього, коментуючи для Віоли фон Крамон-Таубадель продовження спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку і Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища (Е5Р) проекту термомодернізації муніципальних шкіл, дитсадків і медзакладів, Філатов підкреслив, що серед українських територіальних громад Дніпро посідає перше місце у реалізації таких ініціатив.

Сторони також домовилися про продовження подальшого діалогу з залученням міжнародних фахівців, а також українських мерів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі проведуть термомодернізацію ще 98 громадських будівель. З 2019 року Дніпро перше і дотепер єдине українське місто, де масштабні термомодернізації в школах і дитсадках проводяться на кошти ЄБРР та розвитку і Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р).