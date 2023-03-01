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Филатов рассказал о дальнейшей работе с разрушенной частью в результате обстрела РФ дома в Днепре

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В многоэтажке на Победе, куда 14 января россияне попали в ракету Х-22, завершен базовый этап восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"С первой минуты, как в 118-й дом на жилмассиве Победа попала российская ракета, наши коммунальщики начали работать и восстанавливать то, что было разрушено взрывом", - заявил Филатов.

По его словам, уже в течение первой недели после трагедии в неповрежденные 16 подъездов вернули воду, отопление, свет и газ. Затем запустили лифты.

Мэр Днепра отметил, что в первом подъезде 5-го корпуса для установки ожидают лифт, который согласился приобрести "Новая Почта".

Сейчас в квартирах, где специалисты подтвердили безопасность пребывания, вставили уже 1322 окна и сделали откосы.

В домах, которые пока стоят без хозяев, выбитые стекла коммунальщики затянули пленкой.

Следующий этап работ будет зависеть от заключения технических экспертов и строителей. Именно они должны определить, как безопасно демонтировать остатки двух уничтоженных ракетой подъездов, а остальные блоки - укрепить и утеплить.

Ожидается, что окончательное решение будет озвучено через три месяца. Оно будет базироваться, в частности, на исследованиях грунта, пробы которого уже отняты, и других расчетах, которые определят выносливость конструкций. О начале демонтажа людей сообщат заранее.

Напомним, 14 января российские кафиры во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, и количество раненых за первые часы перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек. Спасатели продолжают работу по разбору завалов и поиску граждан.

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