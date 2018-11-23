Філатов і Ярославський обговорили залучення іноземних експертів для проектування аеропорту

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба DCH)

Філатов обговорив з Ярославським стартові умови реалізації цього проекту

Мер Дніпра Борис Філатов обговорив з Олександром Ярославським, потенційним інвестором будівництва нового аеропорту в Дніпрі, стартові умови реалізації цього проекту. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі групи DCH Ярославського.

Як відомо, у державному бюджеті-2019 передбачено 200 млн грн на проектування аеропорту в Дніпропетровській області.

Раніше Олександр Ярославський неодноразово підтверджував свою готовність взяти участь у проекті створення нових "повітряних воріт Дніпра", оцінюючи інвестиції в 60-70 млн доларів, а строки виконання робіт - у 2-3 роки за умови використання вже існуючої міської інфраструктури авіасполучення.

За інформацією прес-служби DCH, підсумком обговорення стало рішення провести фахову експертизу можливих варіантів реалізації проекту з залученням зарубіжних фахівців. Для цього керівництво Міжнародного аеропорту "Харків", який був побудований і управляється DCH, планує залучити Airport Consulting Vienna (Австрія).

Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків" повідомив, що експертиза, яку DCH замовляє у Airport Consulting Vienna, стосується оцінки перспектив будівництва та розвитку нового аеропорту у Дніпропетровській області.

"Вона буде коштувати близько 3 млн грн. Оскільки фінансові можливості мерії Дніпра обмежені, а проект складний і сценарії його реалізації вимагають глибокого аналізу, DCH бере ці витрати на себе. У нас була успішна практика співпраці з цією консалтинговою компанією, яка має колосальний досвід світового масштабу і при цьому глибоко розуміє українську специфіку", - сказав він.

Компанія відома своїми масштабними консультаційними проектами в різних країнах світу, а в Україні брали участь у проектуванні та розробки стратегії розвитку різних аеропортів, включаючи харківський.

Раніше на брифінгу Борис Філатов сказав: "Глава держави вніс в проект бюджету, який сьогодні приймає ВР своїм політичним рішенням рядок, який дозволить вже в наступному році починати будувати новий аеропорт. Є неоднозначне тлумачення. Я не буду докладно зупинятися, хто і навіщо це зробив, як кажуть поперед батька в пекло, і оголосив, що в принципі повинен був оголошувати керівник держави, а не просто відповідальні товариші. Я маю на увазі, де місця розташування нового аеропорту будуть. Це ще не вирішене питання, є три варіанти, вони розглядаються профільними фахівцями".

Він підкреслив, що в Україні зараз всі стали експертами у всьому, в тому числі у будівництві аеропортів. "Я вже начитався такого, що читати це все неможливо. Треба віддати в руки професіоналів", - сказав він.

Міжнародний аеропорт "Харків" (МАХ) був побудований групою DCН в рамках підготовки Харкова до проведення Євро-2012 у форматі приватно-державного партнерства. Олександр Ярославський інвестував 107 млн доларів у створення аеровокзального комплексу та благоустрій прилеглої території. У червні 2018 року МАХ обслужив рекордну кількість пасажирів, вперше перевищивши позначку місячного пасажиропотоку 100 тис. чоловік.

За 1 півріччя поточного року послугами аеропорту скористалися 440,2 тисячі осіб, що на 21% більше аналогічного періоду 2017 року. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp і багато інших.

Компанія-оператор МАХ "Нью Системс АМ" входить до групи DCH. Згідно із заявами Олександра Ярославського, за основу для проектування аеровокзального комплексу Дніпровського аеропорту планується взяти проект Міжнародного аеропорту "Харків".

Компанія Airport Consulting Vienna з моменту свого створення в 1992 році, брала участь у більш ніж 350 консультаційних проектах і більш ніж у 80 інших профільних проектах по всьому світу. У її портфоліо – участь у розробці Державної програми розвитку Українських аеропортів до 2020 року, яка включала 30 українських аеропортів – стратегічних 9: Бориспіль, Жуляни, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Донецьк, Сімферополь, Запоріжжя та 21 регіональний аеропорт. А також окремі проекти для аеропортів у Києві – це "Бориспіль" і "Жуляни", Одесі, Львові, Харкові та ін