Філатов розповів про ситуацію з дистанційним навчанням та евакуацією у Дніпрі

Зранку 11 березня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, однак жодного проникнення окупантів на територію області немає. Регіон повністю під контролем ЗСУ та забезпечений всім необхідним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, нині ДСНС завершує ліквідацію наслідків загоряння у районі, куди влучили ракети. Також вибуховою хвилею у сусідніх будинках вибило вікна.

"Я вже дав розпорядження департаменту ЖКГ про облаштування цих будинків, адже на вулиці дуже холодно. Це зроблять протягом дня", - сказав Філатов.

Він також звернувся до містян з проханням не розповсюджувати детальну інформацію про обстріли у соцмережах, адже це допомагає російським корегувальникам вогню.

"У нас йде війна. Я розумію, що для багатьох людей ранкові події - це шок. Та не треба викладати світлини та інформацію у соцмережах. Інформуйте сусідів, але не публікуйте цього в мережі", - додав мер.

Коментуючи евакуацію із залізничного вокзалу, мер Дніпра зазначив, що на сьогодні заплановано три потяги - до міста Хелм (Польща), а також до Чопа і Трускавця. За потреби додатковий потяг запланований до Львова.

Загалом за час війни через дніпровський залізничний вокзал виїхали понад 135 тис. людей. Філатов також додав, що переселенці, які мають дітей шкільного віку, можуть звернутися до контакт-центру, аби долучити їх до дистанційного навчання. Телефони: (099) 500 71 17, (097) 500 71 17.

Водночас військова адміністрація, силовики, правоохоронці, територіальна оборона працюють у координації та цілодобово стежать за ситуацією в регіоні.