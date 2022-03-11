Филатов рассказал о ситуации с дистанционным обучением и эвакуацией в Днепре

Утром 11 марта российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, однако проникновения оккупантов на территории области нет. Регион полностью под контролем ВСУ и обеспечен всем необходимым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, в настоящее время ГСЧС завершает ликвидацию последствий возгорания в районе, куда попали ракеты. Также взрывной волной в соседних домах выбило окна.

"Я уже дал распоряжение департаменту ЖКХ об обустройстве этих домов, ведь на улице очень холодно. Это сделают в течение дня", - сказал Филатов.

Он также обратился к горожанам с просьбой не распространять подробную информацию об обстрелах в соцсетях, ведь это помогает российским корректировщикам огня.

"У нас идет война. Я понимаю, что для многих людей утренние события - это шок. Но не надо выкладывать фотографии и информацию в соцсетях. Информируйте соседей, но не публикуйте этого в сети", - добавил мэр.

Комментируя эвакуацию с железнодорожного вокзала, мэр Днепра отметил, что на сегодня запланировано три поезда - до города Хелм (Польша), а также до Чопа и Трускавца. При необходимости дополнительный поезд запланирован во Львов.

Всего за время войны через Днепровский железнодорожный вокзал выехали более 135 тыс. человек. Филатов также добавил, что переселенцы, которые имеют детей школьного возраста, могут обратиться в контакт-центр, чтобы приобщить их к дистанционному обучению. Телефоны: (099) 500 71 17, (097) 500 71 17.

В то же время военная администрация, силовики, правоохранители, территориальная оборона работают в координации и круглосуточно следят за ситуацией в регионе.