Філатов закликав главу МВС розібратись в ситуації з побиттям активістки в Дніпрі

"Активісти бувають різні. Як правило, вони не за справедливість і результат, а за гроші, дрібні преференції або просто погані амбіції. Їх можна не любити, зневажати і навіть лаятися з ними в соцмережах. Але ніхто не має права бити людей. Я повторюю . НІХТО. НЕ МАЄ ПРАВА БИТИ. ЛЮДЕЙ. Ніхто. І ні в якому разі", - заявив він.

За словами Філатова, він добре знайомий з потерпілою правозахисницею.

"Вчора була по-звірячому побита місцева правозахисниця Наташа Ешонкулова.

Ми добре з нею знайомі, коли в локдаун вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала дрібний бізнес", - розповів мер.