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Филатов призвал главу МВД разобратся в ситуации с избиением активистки в Днепре

Автор: Наталия Гурковская

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал избиение вечером, 15 июля, в Днепре известной активисты Натальи Эшонкуловой. Он заявил, что нападения на активистов недопустимы и призвал нового главу МВД положить конец беспределу бандитов.

Об этом мэр Днепра написал в Facebook.

"Активисты бывают разные. Как правило, они не за справедливость и результат, а за деньги, мелкие преференции или просто дурные амбиции. Их можно не любить, презирать и даже ругаться с ними в соцсетях. Но никто не имеет права избивать людей. Я повторяю. НИКТО. НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИЗБИВАТЬ. ЛЮДЕЙ. Никто. И ни при каких обстоятельствах", - заявил он.

По словам Филатова, он хорошо знаком с пострадавшей правозащитницей.

"Вчера была зверски избита местная правозащитница Наташа Эшонкулова.
Мы хорошо с ней знакомы, когда в локдаун она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала мелкий бизнес", - рассказал мэр.

Как сообщалось,15 июля в Днепре двое неизвестных зверски избили городскую активистку Наталью Эшонкулову. Пострадавшая получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. В покушении на убийство, пострадавшая обвиняет криминального авторитета Нарика, известного "в миру", как Александр Петровский.

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Борис Филатов