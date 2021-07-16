Филатов призвал главу МВД разобратся в ситуации с избиением активистки в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал избиение вечером, 15 июля, в Днепре известной активисты Натальи Эшонкуловой. Он заявил, что нападения на активистов недопустимы и призвал нового главу МВД положить конец беспределу бандитов.

"Активисты бывают разные. Как правило, они не за справедливость и результат, а за деньги, мелкие преференции или просто дурные амбиции. Их можно не любить, презирать и даже ругаться с ними в соцсетях. Но никто не имеет права избивать людей. Я повторяю. НИКТО. НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИЗБИВАТЬ. ЛЮДЕЙ. Никто. И ни при каких обстоятельствах", - заявил он.



По словам Филатова, он хорошо знаком с пострадавшей правозащитницей.

"Вчера была зверски избита местная правозащитница Наташа Эшонкулова.

Мы хорошо с ней знакомы, когда в локдаун она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала мелкий бизнес", - рассказал мэр.