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Філатов обговорив з європейськими інвесторами відбудову інфраструктурних об’єктів Дніпра

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Вівторок 05 липня 2022 16:49
Філатов обговорив з європейськими інвесторами відбудову інфраструктурних об’єктів Дніпра Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Філатов провів низку зустрічей з європейськими інвесторами та урбаністами під час конференції з відновлення України в швейцарському місті Лугано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Як відомо, учасниками саміту є представники близько 40 країн світу та майже два десятки потужних міжнародних організацій, серед яких і діячі Світового банку.

До делегації українського місцевого самоврядування увійшли мер Дніпра Борис Філатов, міський голова Вінниці Сергій Моргунов та очільник Львова Андрій Садовий.

Відомо, що Філатову вдалося провести низку зустрічей з європейськими інвесторами, а також профільними експертами, урбаністами та архітекторами.

Консультації зосереджені на перспективах співпраці у відбудові інфраструктурних об’єктів, пошкоджених внаслідок ударів російських ракет.

Нагадаємо, раніше учасники конференції з відновлення України в Лугано за підсумками роботи затвердила декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.

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Дніпро Борис Філатов
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