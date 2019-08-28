Філатов звернувся до мешканців Дніпра: "Ви обрали, тепер з них й питайте"

Монобільшість, котра утворилася у Верховній раді після позачергових виборів, має всі інструменти для завершення реформи децентралізації. Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов у п'ятому випуску авторської передачі "Запитай Філатова".

Водночас, як зазначив Філатов, місцеві вибори стануть можливими лише після того, як територіальні громади матимуть не лише гроші, а й ширші повноваження та виправлений виборчий закон.

"Головне – за які законопроекти голосуватиме монокоаліція. Коли є консолідована більшість, вона може ухвалювати як закони необхідні, так і ті, що можуть розвернути суспільні процеси у зворотний напрям", – сказав Філатов.

Мер також нагадав про практику, коли перед ухваленням державних бюджетів центральна влада намагалася "пограбувати" територіальні громади, а надто місто Дніпро як бюджетоутворювальний мегаполіс.

Філатов зауважив, що нині до нього "надходять сигнали" про намагання поновити цей метод. Така ситуація, за його словами, може коштувати місту втілення низки важливих проєктів. Зокрема, йдеться про тролейбус на житломасив Перемога-6.

"Ви (мешканці міста Дніпро, - ред.) обрали, а тепер ви з них питайте", – додав очільник Дніпра.

Філатов підкреслив, що не боїться дострокових виборів до місцевих рад. Натомість, крім грошей, територіальні громади мають отримати більше повноважень. Мова йде, зокрема, про поліцію громадського порядку та екологічний контроль, впевнений Філатов.

Також, на думку Філатова, кількість місцевих депутатів повинна скоротитися, а самі вони мають обиратися від мікротериторіальних громад, не бути партійними і займатися виключно територіями.