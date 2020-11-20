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Філатов: оновлення мікрорайонів і зон відпочинку, де живе найбільша кількість людей, в пріоритеті

Автор: РБК-Україна

Оновлення мікрорайонів і зон відпочинку у Дніпрі, де живе найбільша кількість людей, є одним із пріоритетів.

Про це заявив мер Дніпро Борис Філатов.

За його словами, мешканці декількох районів змогли на власні очі пересвідчитись якістю реконструйованих дворів та зон відпочинку.

"У нас справді амбітні цілі. Разом з нашим мером Борисом Філатовим, разом з усією командою ми системно працюватимемо для того, що б люди - незалежно від того, живуть вони в центрі чи у спальних районах, із задоволенням поверталися до себе додому, могли спокійно гуляти тут із дітьми та батьками", - зазначив депутат міської ради Сергій Пустовий.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Дніпрі завершився ремонт вулиці Яворницького. Оновлення дозволило позбавитися багатьох проблем, що були - від хаотичного паркування до упорядкування роботи місцевих магазинів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі завершують капітальний ремонт Лівобережного управління соціального захисту.

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Новини України ДніпроБорис Філатов