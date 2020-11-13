Фото: ремонт Лівобережного управління соціального захисту (прес-служба міськради)

У Дніпрі завершують капітальний ремонт Лівобережного управління соціального захисту.

Про це повідомляє прес-служба мера Дніпра Бориса Філатова.

Після ремонту в управління будуть зали в форматі опенспейс, дитяча зона, електронна черга.

"Після ремонту в управлінні обладнають простору залу зі зручними меблями та технікою, що допоможе обслуговувати всіх без винятку. Вхід і приміщення оновлюють з урахуванням усіх елементів безбар‘єрності, зокрема це стосується і санвузлів", - повідомляє прес-служба.

Крім того, у приміщенні управління обладнають і обідню кімнату для персоналу. Раніше харчуватися працівникам доводилося за робочим столом.

Цієї осені вже відкрили три оновлених відділення у Самарському, Соборному і Новокодацьком районах. Здебільшого усі вони розташовані в будівлях ще радянської забудови. Зокрема, будівля Лівобережного управління знаходиться у колишньому приміщенні дитсадка, яке зо три десятки років не бачило комплексного ремонту.

Загалом же повідомляється, що системне оновлення соціальної сфери в Дніпрі залишається пріоритетом.

Соцпрацівникам виплачують надбавки. Для них також створили корпоративну форму та забезпечили можливістю безкоштовного відпочинку в муніципальних таборах "Гордість Дніпра" і "Золотий вік".

Мер Дніпра Борис Філатов наголошує, що кожен день, крок за кроком, місто стає зручним, затишним і комфортним.

"Людям старшого покоління, тим, хто потребує соціальної допомоги, ми забезпечуємо можливість вільного та комфортного доступу до управлінь соціального захисту. Усе робиться в єдиному корпоративному стандарті. Ми і надалі розвиватимемо єдиний соціальний простір у Дніпрі, щоб він відповідав європейським нормам якості. У нас є стратегічний план, котрий передбачає серйозні ініціативи. Також розвиватимемо і наші соціальні проекти - муніципальні табори відпочинку та електронні сервіси", - зазначив Філатов.

Нагадаємо, раніше в Європейській асоціації місцевої демократії назвали Дніпро найпрозорішим містом України.