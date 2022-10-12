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Филатов: в ближайшие дни на маршруты Днепра выйдут автобусы, которые городу передала Винница

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Днепр из Винницы прибыли первые 3 автобуса. Ожидается, что они выйдут на маршруты в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, как и столица, Винница стала одним из первых городов, который предложил Днепру помощь после того, как полторы недели назад прилетом российской ракеты была уничтожена немалая часть пассажирских автобусов на местном АТП.

"Уважаемые винничане, уважаемый городской голова Винницы Сергей Моргунов, хочу поблагодарить вас от всего Днепра. Мы очень довольны этими автобусами. Такую помощь забыть невозможно. И если Винница будет нуждаться в помощи, то обязательно обращайтесь. Итого к Победе", - сказал Филатов.

РБК-Украина писала, что Киев отправил в Днепр 30 пассажирских автобусов в замену тем, что сгорели во время российских обстрелов. 10 из них загружены гуманитарной помощью.

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Борис ФилатовДнепр