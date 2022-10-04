Филатов: мэрия увеличит выплаты жителям Днепра, пострадавшим из-за ракетных обстрелов РФ

Деньги будут выделяться либо через резервный фонд мэра, либо - профильный департамент социальной политики. Соответствующий механизм сейчас разрабатывается.

"Исполком городского совета, депутатский корпус - мы сделаем все от нас зависящее, чтобы никого не оставить в беде. Но при этом, к сожалению, есть такие расходы, которые нужно регистрировать у "Дії", и просить компенсацию у государства, а не у местного самоуправления", - сообщил Борис Филатов.

По его словам, только после последнего прилета, который произошел в Днепре несколько дней назад, на замену окон только в домах ОСМД нужно 3,5 млн грн. По домам горожан, которыми занимается департамент ЖКХ, подсчеты еще продолжаются.