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Филатов: мэрия увеличит выплаты жителям Днепра, пострадавшим из-за ракетных обстрелов РФ

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэрия Днепра в 10 раз увеличит материальную поддержку горожанам, пострадавшим из-за ракетных обстрелов россиян. Решения планируют утвердить во время ближайшей сессии горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Деньги будут выделяться либо через резервный фонд мэра, либо - профильный департамент социальной политики. Соответствующий механизм сейчас разрабатывается.

"Исполком городского совета, депутатский корпус - мы сделаем все от нас зависящее, чтобы никого не оставить в беде. Но при этом, к сожалению, есть такие расходы, которые нужно регистрировать у "Дії", и просить компенсацию у государства, а не у местного самоуправления", - сообщил Борис Филатов.

По его словам, только после последнего прилета, который произошел в Днепре несколько дней назад, на замену окон только в домах ОСМД нужно 3,5 млн грн. По домам горожан, которыми занимается департамент ЖКХ, подсчеты еще продолжаются.

Напомним, что утром 3 октября российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровскому району. При этом ночью враг из Градов и артиллерии обстрелял несколько общин области.

Также украинские военные сбили вражескую ракету в Днепропетровской области.

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