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Філатова обрали головою Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України 

Новость на русском → Дніпро, Четвер 11 лютого 2021 10:16
Філатова обрали головою Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України  Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Мера Дніпра Бориса Філатова обрано главою регіонального відділення Асоціації міст України у Дніпропетровській області. Його призначення одноголосно підтримали голови та уповноважені представники 27 міст і ОТГ області.

Про це повідомляє прес-служба міського голови за результатами загальних зборів Дніпропетровського відділення АМУ.

На цій посаді Борис Філатов змінив очільника Кам’янського Андрія Білоусова, чий дворічний термін повноважень уже сплив.

Представники регіонального відділення АМУ зазначили, що кандидатуру Філатова обрали саме завдяки його активній позиції у відстоюванні прав місцевого самоврядування.

"Усіма своїми можливостями та силами я відстоюватиму права місцевого самоврядування не лише на рівні області, а й на рівні всієї країни. Так само як я робив це раніше - як член правління АМУ", - наголосив Борис Філатов.

Мер Дніпра також додав, що має конструктивні стосунки та взаєморозуміння з лідерами українських територіальних громад.

"Працюватимемо надалі. Лише об’єднавши зусилля всіх лідерів територіальних громад, можна відстояти права та інтереси місцевого самоврядування і покращити життя людей", - сказав Філатов.

Варто зазначити, що відтепер у правлінні Асоціації міст України найбільше представників саме Дніпропетровської області.

Під час загальних зборів проголосували також за делегування туди мерів Дніпра, Кривого Рогу та Кам’янського. Також обговорювались тогорічні здобутки АМУ та плани наступний рік.

Нагадаємо, раніше Борис Філатов заявляв, що українські міста мають ділитися досвідом ефективного управління територіальних громад й бути відкритими одне до одного.

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