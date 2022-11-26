Филатов: Днепр за свой счет покупает генераторы и обустраивает Пункты несокрушимости

"Все, что мы заказывали и покупали за время войны - исключительно на средства городского бюджета. Я не знаю, как другим городам, но Днепр государство не дает ни копейки", - заявил Филатов.

Также, учитывая попытки россиян попасть по стратегическим предприятиям, город профинансировал 100 миллионов гривен на строительство укрытий на Южномаше.

Кроме этого, в Днепре обустроили Пункты несокрушимости в терцентрах и райадминистрациях. Там есть генераторы, тепловентиляторы. Сейчас еще сорок таких точек разворачивают в школах.

"У нас есть запас генераторов, которые будут там установлены для обеспечения независимого электроснабжения и стратегические запасы топлива", - сказал мэр.

Говоря вообще о вхождении города в зиму, Филатов подчеркнул, что Днепр имеет крепкую опору на свои силы и людей: