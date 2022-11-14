Филатов: Днепр передал ВСУ еще 50 дронов

Днепр передал украинским защитникам 50 дронов разных моделей – в том числе и с тепловизорами. Всю технику город приобрел за счет бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Квадрокоптеры выбирали по заявкам военных, чтобы те могли выполнять разные задачи. Со своей стороны Филатов поблагодарил днепрян. Он призвал работать на благо родного города, платить налоги и продолжать донатить благотворительным фондам. "Продолжаем помогать нашим славным Вооруженным силам. Хочу напомнить, что город также уже передал нашим военным в общей сложности где-то 600 автомобилей - грузовиков, пикапов. А еще - немало различной техники, материально-технических ресурсов и оборудования", - сказал Филатов.