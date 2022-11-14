ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Филатов: Днепр передал ВСУ еще 50 дронов

Новина українською →
Понедельник 14 ноября 2022 16:01
Филатов: Днепр передал ВСУ еще 50 дронов Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Днепр передал украинским защитникам 50 дронов разных моделей – в том числе и с тепловизорами. Всю технику город приобрел за счет бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Квадрокоптеры выбирали по заявкам военных, чтобы те могли выполнять разные задачи.

Со своей стороны Филатов поблагодарил днепрян. Он призвал работать на благо родного города, платить налоги и продолжать донатить благотворительным фондам.

"Продолжаем помогать нашим славным Вооруженным силам. Хочу напомнить, что город также уже передал нашим военным в общей сложности где-то 600 автомобилей - грузовиков, пикапов. А еще - немало различной техники, материально-технических ресурсов и оборудования", - сказал Филатов.

Филатов: Днепр передал ВСУ еще 50 дронов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов Вооруженные силы Украины
NEWS
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине