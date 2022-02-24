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Мерія Дніпра закликала батьків не вести дітей до школи

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Дніпро, Четвер 24 лютого 2022 08:44
Мерія Дніпра закликала батьків не вести дітей до школи Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мерія Дніпра закликає батьків залишити дітей удома та зберігати спокій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook.

"Батьки, дітей у школи та садочки не ведемо. До особливих розпоряджень.
Знаходимося вдома. Будь ласка, репост. Також прошу всіх утриматись від постів "Тут вибух", "Сюди скинули бомбу". Не розганяйте фейки про "десант у Маріуполі та Одесі". Займіться краще рідними та близькими. Поки що "працюють" за військовими частинами та ППО. Загрози цивільним немає. Далі інформуватиму", - написав він.

Як повідомлялося, раніше Філатов закликав дніпрян зберігати спокій.

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