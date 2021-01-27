Депутати Дніпровської міськради ухвалили екологічну програму на 5 років

У Дніпрі затвердили "Комплексну програму екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку" на 2021-2025 рр. Вона визначає як глобальні заходи за участю великих промислових підприємств міста, так і локальні, як-от боротьба із підтопленнями на окремих вулицях.
Відповідне рішення депутати схвалили під час засідання у середу, 27 січня.
Програма містить декілька напрямів, зокрема:
На реалізацію програми передбачені кошти не лише з міської скарбниці: великі промислові підприємства проводитимуть екологічні заходи на власних об’єктах, наприклад, удосконалюватимуть системи очищення.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпрі триває конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Перевізників обиратимуть на 16 маршрутах.
Крім того, РБК-Україна писало, що 22 січня у Дніпрі відбулася чергова перевірка санітарного та технічного стану міських автобусів. Такі рейди проводяться кожні три місяці.