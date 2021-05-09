Філатов: Дніпро відзначає День премоги навіть у карантинному режимі

"Ми відзначаємо це святе для кожного дніпрянина свято так, як дозволяють це карантинні можливості. І хотілося б, щоб цей день минув без партійних прапорів, символіки або спекуляцій. Щоб усі мешканці міста, незалежно від партійної приналежності, політичної орієнтації, певних ідеологічних поглядів, відзначили це свято гідно", - сказав Борис Філатов.

За його словами, нині у Дніпрі залишилося 206 учасників бойових дій тієї війни та осіб з інвалідністю.

До Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вони отримують матеріальну допомогу.

Крім того, щоб подякувати захисникам і вшанувати пам‘ять полеглих, не наражаючи одне одного на небезпеку, у Дніпрі до пам’ятної дати в соцмережах влаштували флешмоб, де кожен міг розповісти історію героя.

Також на Фестивальному причалі встановили дошку, на якій містяни можуть залишати листівки зі словами подяки ветеранам. Згодом їх передадуть до Музею історії Дніпра.