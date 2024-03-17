Фиктивные дети и национальность. ГПСУ поймала на границе "таджика" с паспортом Украины

По данным ГПСУ, мужчина следовал в Словакию рейсовым автобусом "Свалява - Кошице" через пункт пропуска "Ужгород".

На контроль вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу он предоставил три свидетельства о рождении детей - граждан Таджикистана.

Фото: ГНСУ поймала на границе таджика с паспортом Украины (dpsu.gov.ua)

В ходе опроса мужчина сказал, что по национальности он таджик и до приезда в Украину проживал в Таджикистане. Там, по его словам, имеет двух жен, с которыми находится в гражданском браке, и от которых имеет троих детей. В 2022 году он приехал в Киев и после женитьбы на украинке получил гражданство Украины.

Впрочем, проверяя документы многогранного мужчины, в свидетельствах о рождении "его" детей пограничники обнаружили признаки подделки. В частности, инспекторы установили, что оригинальные данные во всех трех документах были вытравлены химическим веществом, а сверху нанесен новый текст.

На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Поддельные документы изъяла следственно-оперативная группа.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, пограничники задержали двух "спринетров", которые смогли не преодолеть противотранспортный ров.

Кроме того, на границе со Словакией пограничники задержали группу мужчин призывного возраста, а затем и их "переправщика".

РБК-Украина также сообщало, что недавно пограничники задержали нарушителя, который в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался "магически" исчезнуть из Украины.

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