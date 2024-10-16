Фиксируйте все и ищите свидетелей. Что обязательно нужно сделать, если вас останавливает ТЦК

Как вести себя при встрече с представителями военкомата

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны всегда носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителей ТЦК. Военкомы могут требовать проверить их где угодно. За препятствие работе сотрудников ТЦК предусмотрена административная ответственность.

"Ситуация с рейдами ТЦК в Украине вызывает много вопросов и тревог у граждан. Чтобы защитить свои права и избежать недоразумений, важно знать, как действовать в таких ситуациях", – говорит Франчук.

Он советует следовать следующим правилам при общении с ТЦК:

предъявите документы – у вас могут потребовать документы, удостоверяющие личность. Всегда имейте при себе паспорт, водительские права или другой документ

проверяйте законность действий – представители ТЦК имеют право вызывать в военкомат или вручать повестки, но эти действия должны соответствовать законодательству. Повестки должны быть выданы в установленной форме, с подписью уполномоченного лица

фиксируйте действия – если вы считаете, что права нарушаются, старайтесь фиксировать ситуацию на видео или привлекать свидетелей

требуйте предъявления удостоверений. Сотрудники ТЦК обязаны их показать, проверьте, действительны ли они и соответствуют ли их фамилии и должности тем, что указаны в удостоверениях

спросите на основании какого закона или приказа проводят проверку

запишите фамилии, имена и должности сотрудников ТЦК. Это может потребоваться в дальнейшем

зафиксируйте дату, время и место проведения проверки

если у вас возникают вопросы или сомнения в правомерности действий ТЦК, обращайтесь за юридической помощью

Что нельзя делать, если вас остановили ТЦК

"Пытайтесь не избегать общения с представителями ТЦК, это может усугубить ситуацию и привести к серьезным юридическим последствиям. Не подписывайте ничего без проверки – если вам выдают повестку, сначала проверьте все данные и убедитесь, что она заполнена правильно. В случае сомнений отказывайтесь от подписи до выяснения деталей", – советует юрист.

Он подчеркивает, что не стоит поддаваться провокациям – агрессивное поведение или сопротивление могут быть использованы против вас. Важно оставаться вежливым и сдержанным.

"Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан без соответствующих оснований и полномочий. Если вас принудительно удерживают, это может быть нарушением прав", – говорит Франчук.

Также любые действия военнослужащих, связанные с принуждением, давлением или угрозами, противоправны и могут быть обжалованы.

"Если действия представителей ТЦК выходят за рамки их полномочий, такие действия можно обжаловать в суде или через жалобу в правоохранительные органы", – объясняет эксперт.

Мужчины обязаны предъявлять свои документы по требованию ТЦК (фото: Getty Images)

Что делать, если вас хотят задержать

"Требуйте предъявления судебного приказа или постановления о мобилизации. Без этих документов вы не обязаны никуда ехать. Не сопротивляйтесь, но четко заявляйте о своих правах. Скажите, что вы хотите проконсультироваться с юристом или обратиться к военному комиссару", – говорит Франчук.

Он советует обратиться к свидетелям, которые могут подтвердить ненадлежащее обращение ТЦК при общении с вами. Также следует сохранить все документы, связанные с проверкой, и сообщить о ситуации своих родных или друзей.

Если вы считаете, что произошло нарушение ваших прав, то:

сообщите об инциденте правоохранительные органы

если действия сотрудников ТЦК связаны с нарушением военного законодательства, то обратятся в военную прокуратуру

обратитесь к омбудсмену: уполномоченный по защите прав человека может предоставить вам помощь в отстаивании ваших прав

Какие законы следует знать военнообязанным

"Если вы не согласны с действиями сотрудников ТЦК, спокойно изложите свою позицию. Ссылайтесь на конкретные нормы закона", – советует Франчук.

Незаконное задержание – статья 29 Конституции гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть задержан без законных оснований или при отсутствии решения суда. Любое задержание должно соответствовать нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК), иначе это незаконно.

Неправомерное вручение повестки – Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает четкую процедуру вручения повесток. Повестка должна быть вручена лично или через органы местного самоуправления, по месту работы или учебы.

"Рейдовые проверки на улице без вручения повесток в соответствии с требованиями закона являются нарушением", – говорит юрист.

Использование силы или угроз – статья 28 Конституции Украины гарантирует право каждого на уважение его достоинства, а Уголовный кодекс Украины (ст. 365) предусматривает ответственность за превышение власти или служебных полномочий, в частности, применение силы или угроз при исполнении обязанностей.

Злоупотребления полномочиями – согласно Закону Украины "О государственной службе" и Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", должностные лица ТЦК обязаны действовать исключительно в пределах своих полномочий. Статья 365 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за превышение полномочий, когда должностные лица используют свое положение для совершения неправомерных действий.

Нарушение права на конфиденциальность – статья 32 Конституции и Закон Украины "О защите персональных данных" защищают право на неприкосновенность личной жизни и персональных данных. Любое нарушение конфиденциальности без законного основания противоправно.

Вручение повесток без надлежащих полномочий – согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", повестки должны вручать уполномоченные лица. Если повестка вручается не уполномоченным лицом или с нарушением процедуры, это незаконно.

Превышение полномочий во время рейдов – статья 19 Конституции Украины указывает, что должностные лица могут действовать исключительно в пределах своих полномочий и согласно закону. Принуждение к прохождению медицинской комиссии или других действий без надлежащей процедуры – нарушение Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".