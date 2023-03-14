Фиксируем прирост количества военных РФ, а профессиональных медиков в Северодонецке нет, - мэр

"Население из Рубежного и Кременной переселяют в Северодонецк как в более безопасный город", - говорится в заявлении.

Стрюк отметил, что в самом Северодонецке увеличилось количество военных РФ. Фактически город тыловой базой, на которую ориентируются окружающие территориальные общины.

"Уровень медицины оккупированного Северодонецка - обращение к терапевту, которому более 80 лет. Квалифицированных кадров захватчикам не хватает", - добавил глава города.

По его словам, цены в магазинах города в два-три раза выше, чем в других населенных пунктах. В оккупированном городе проживает около 10 тысяч человек.