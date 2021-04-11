У фігурантів справи MH17 в день катастрофи був контакт з РФ на вищому рівні, - NOS

Журналістам передали записи СБУ

Журналісти Nieuwsuur мають у своєму розпорядженні тисячі телефонних розмов ватажка розвідки так званої "ДНР" Сергія Дубинського ("Хмурий"). Розмови датуються липнем і серпнем 2014 року, тобто до і після катастрофи MH17. Ці записи дають детальну картину реальності війни на Донбасі.

Згідно з розслідуванням, єдиний фігурант, який бере участь в судовому процесі в Гаазі, - росіянин Олег Пулатов - протягом декількох годин після катастрофи Boeing взагалі не знав про інцидент. Крім того, Дубинський теж не знав про те, що з "Бука" збили саме пасажирський літак. Але, як вважають прокурори, це не має жодного значення для обвинувачення. Згідно їх позиції, ці бойовики не є комбатантами і мають нести всю відповідальність за загибель Boeing.

Записи надані Службою безпеки України.

Зростання впливу Москви

Записи показують, що вплив Росії на бойовиків істотно зріс з початку липня 2014 року. Стверджується, що Москва на той момент була повністю залучена до військово-стратегічних рішень в ході військових дій на Донбасі. А також самостійно призначала політичне керівництво "республіки".

Вже з липня 2014 бойовики отримують засоби зв'язку, які неможливо прослухати. За словами самого Дубинського, зв'язок через них проходив через Москву і ФСБ. Бойовики знали, що їх можуть підслухати, і тому часто зустрічаються особисто.

День катастрофи

У розмові 17 липня 2014 рік в день катастрофи MH17 Дубинський стверджує, що має прямий контакт з Москвою. А його командир, "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін провів бесіду з Москвою на вищому рівні.

В той же день Дубинський багато говорив про ракетний комплекс "Бук", який у підсумку збив MH17. О 16:20 літак з 298 пасажирами зник з радарів, в результаті катастрофи загинули всі, в тому числі 196 громадян Нідерландів.

Менш ніж через півгодини після катастрофи Дубинський дізнається від своїх спільників, що вони нібито збили український винищувач. Потім Дубинському треба було майже дві години, щоб виявити, що в цей час був збитий "Боїнг". Коли він потребує роз'яснень, його підлеглі змінюють свою історію. Вони повторюють, що збили винищувач супротивника, але тільки після того, як він нібито збив "Боїнг".

Це теорія надалі лягла в основу версії Міністерства оборони Росії. Але більша частина цієї інформації незабаром виявляється фейковою і в районі прольоту Малазійського лайнера не було інших літаків.

Версія про український "Бук" придумано в Москві

Пізніше російська влада переходить до версії про те, що MH17 збив український "Бук". Але з прослуханих розмов з головним фигурнатом Дубинським про це ніде не згадується.

Російська установка "Бук" залишатиметься в цьому районі протягом декількох годин після катастрофи і повернеться до Росії тільки під покровом ночі. Протягом цього часу Дубинський і Гіркін поняття не мають, де знаходиться зброя.

Записи також дають показову картину того, як бойовики зверталися один до одного і як залякування і злодійство були частиною тодішньої повсякденної практики.