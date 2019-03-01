Фігурантами розслідувань про незаконне збагачення могли стати близько 30 нардепів, - Холодницький

Холодницький заявив, що не може коментувати рішення Конституційного суду

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подозреваемыми в делах о незаконном обогащении могли стать около 30 народных депутатов. Об этом заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире программы "Право на власть".

Он отметил, что лицами, которые потенциально могли стать подозреваемыми, были 30 народных депутатов.

"Фигурантами, то есть лицами, которые потенциально могли стать подозреваемыми были около 30 народных депутатов из всех фракций фактически. Вот где конституционное большинство. Там, к сожалению, в незаконном обогащении", - сообщил Холодницкий.

Холодницкий заявил, что не может комментировать решение Конституционного суда.

"37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакого бремени доказывания для фигурантов дел", - рассказал он.

Напомним, ранее Назар Холодницкий заявил, что за период работы НАБУ и САП начато 106 производств по признакам совершения преступления, которое предусматривает статья незаконное обогащение.