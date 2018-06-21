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Фігурантам справи про "українських диверсантів" у Криму продовжили арешт ще на два місяці

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 18:33
Ілюстративне фото (twitter.com_nab_ukr)
Ілюстративне фото (twitter.com_nab_ukr)

Рішення про продовження арешту винесла "суддя" Тетяна Мельник

Окупаційний "верховний суд" Криму на два місяці продовжив арешт фігурантам "справи українських диверсантів" Олексію Бессарабову і Володимиру Дудці. Про це на своєму офіційному сайті повідомляє "Кримська правозахисна група".

"Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, яких звинувачують у підготовці "диверсій" на території Криму, "Верховний суд" Криму 18 червня 2018 року продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на два місяці, до 14 серпня", - йдеться в повідомленні.

Так, засідання проходило у закритому режимі. Рішення про продовження арешту винесла "суддя" Тетяна Мельник, а клопотання про продовження строку вносив "старший слідчий ОВС З УФСБ Росії по РК м. Севастополя" підполковник юстиції Кулаків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 вересня 2017 року Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт на 2 місяці, до 8 листопада, фігурантам "справи українських диверсантів" Володимиру Дудці, Дмитру Штыбликову і Олексію Бессарабову.

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Теги публікації: Київ, Крим, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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