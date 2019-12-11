Трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" вручили обвинувальний висновок

Фігурантам красногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Эмирусеинову, Арсену Абхаирову і Ескендеру Абдулганиеву вручили обвинувальний висновок. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За словами адвоката Лілії Гамеджи, в остаточному висновку слідства, яке тривало 10 місяців, в якості доказів представлені релігійна література, кілька номерів газети "Голос Криму", лингвистико-релігієзнавча експертиза, а також електронні носії.

"Всі ці докази є не просто стандартним набором, але ще і сумнівним. Зі слів наших підзахисних, це все неправда", - повідомила адвокат.

Як зазначила Гамеджи, до кінця тижня справу мали передати в Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону. Розгляд справи по суті очікується не раніше лютого 2020 року. До цього періоду політв'язні будуть етаповані в Ростов.

Нагадаємо, в лютому 2019 року в селищі Октябрське Красногвардійського району у Криму затримали Абдулганиева, Абхаирова і Эмирусеинова. Їх затримали за підозрою до причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці листопада підконтрольний Росії "Верховний суд Криму відхилив апеляцію на продовження арешту фігурантам красногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір". Вони залишаться під вартою до 13 січня.