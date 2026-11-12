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Фигуранта дела "Карфаген" Ценова отстранили от должности в Нацполиции

15:40 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Владимир Ценов (Getty Images)

Первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова отстранили от должности на время служебного расследования по подозрению во взяточничестве по делу "Карфаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" ("Радио Свобода").

Как отмечается, в ведомстве назначили служебное расследование из-за возможного нарушения дисциплины отдельными сотрудниками. Кто именно кроме Владимира Ценова попал под проверку, в полиции не уточнили.

Также в рамках расследования проверят возможную причастность полицейских к производству поддельных евро.

По данным антикоррупционных органов, к запуску фальсификации валюты был причастен действующий правоохранитель по прозвищу "Консультант" (вероятно, заместитель начальника отдела уголовного розыска полиции Киевщины Александр Демьянчук).

Кроме фальшивых денег, следствие обвиняет "Консультанта" в помощи нападающим, которые в июле 2026 года атаковали мужчину возле спортклуба в центре Киева.

В полиции подтвердили, что 7 июля зарегистрировали сообщение о нападении на улице Антоновича и открыли производство по статье о хулиганстве, но умолчали о том, служит ли у них до сих пор фигурант.

По версии НАБУ и САП, один из руководителей ДСР по прозвищу "Прайс" (вероятно, Ценов) с января по июль 2026 получал деньги за "незамечание" работы нелегальных колл-центров.

Также он якобы советовал подать пять одинаковых жалоб в Печерский райсуд Киева после обысков, чтобы дело попало к нужному судье.

4 ноября Ценов задержали, а на следующий день суд отправил его под стражу с залогом в 15 миллионов гривен.

Уже 6 ноября он уплатил эти средства и вышел из СИЗО. В то же время другого фигуранта - Александра Демьянчука - суд арестовал без права на залог.

Напомним, что 5 ноября в рамках резонансной операции "Карфаген" антикоррупционные органы задержали высокопоставленного чиновника Нацполиции, известного на пленках НАБУ под прозвищем "Прайс".

По данным СМИ, речь идет о заместителе начальника Департамента стратегических расследований Владимире Ценове.

В то же время, стало известно, что еще до начала громкой операции НАБУ сотрудники Нацполиции годами противостояли наркосиндикату "Химпром", работая под постоянными угрозами расправы.

В частности, правоохранителям удалось закрыть 105 наркошопов U420 и задержать 23 участников группировки.

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