Фигуранта дела эксглавы Верховного суда Князева арестовали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение следственного судьи ВАКС Леси Федорак .

Адвоката Олега Горецкого арестовали на 60 суток до 13 июля.

Ему назначили залог в размере 80 млн. гривен.

По версии следствия, адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда для дальнейшего принятия судебного решения в интересах бизнесмена. Горецкому может грозить лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет. В НАБУ сообщали, что адвокатом является член одного из столичных адвокатских объединений.

Обновлено 19:46

Специализированная антикоррупционная прокуратура добавила, что суд частично удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн гривен.

В случае внесения залога на адвоката будут возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемым по делу и свидетелями;

сдать на хранение в территориальное подразделение ГМС свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Дело Князева