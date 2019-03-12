Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в спецблок СІЗО в Ростов

Причини посилення режиму утримання наразі невідомі

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Айдера Салединова поместили в спецблок СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" в Facebook.

Адвокат Лиля Гемеджи отметила, что причины ужесточения режима содержания неизвестны. Она подчеркнула, что практика этой процедуры в СИЗО позволяет "сформировать негативную характеристику" на всех тех, кто проходит по статье 205.5 Уголовного кодекса России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Напомним, 12 октября 2016 года после обысков в домах крымских мусульман, Айдер Салединов и еще четверо лиц были задержаны, сейчас они находятся в СИЗО.

6 декабря 2018 года решением Северо-Кавказского окружного военного суда Салединов этапирован в СИЗО Ростова-на-Дону в составе симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

РБК-Украина писало, что "Верховный суд" Крыма 6 марта 2019 года продлил меру пресечения в виде содержания под стражей четырем фигурантам бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" - Марлену Асанов, Сейрану Салиеву, Ернесу Аметову и Мемету Белялову.

Ранее российское следствие в Крыму ужесточило обвинение двум фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Тимуру Ибрагимову и Мемету Белялову.