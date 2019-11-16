ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Криму продовжили арешт 6 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 10:36
У Криму продовжили арешт 6 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Окупаційний "суд" залишив кримськотатарських активістів під вартою до 5 лютого

В окупованому Криму підконтрольний Російській Федерації "суд" ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Як повідомляється, окупаційний "суд" вирішив продовжити арешт шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Так, активісти Айдер Джеппаров, Риза Омеров, Енвер Омеров, Руслан Нагаєв, Ленур Хахілов та Ескендер Сулейманов залишилися під вартою до 5 лютого.

"Всі скарги судом були відхилені. Чи не були взяті до уваги всі основні доводи, які нами вже неодноразово викладалися", - розповів адвокат Костянтин Рустемов.

Крім того, під час судового засідання Сулейманов заявив, що окупаційний "суд" повинен враховувати всі доводи та не бути на стороні обвинувачення. Також він заявив, що вимагає, щоб стосовно нього застосовувалися норми Женевської конвенції.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, в російському суді в Ростові-на-Дону почався розгляд справи щодо 8 фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Російський прокурор оголосив звинувачення всім кримськотатарським активістам. Також один з активістів заявив про відвід судді.

До цього, 12 листопада, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя продовжив термін тримання під вартою шістьом фігурантами другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Денісова заявила про порушення прав політв'язня Захтея в Криму Адвокат вимагає провести медобстеження фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір"
Новини України КримХізб ут-ТахрірСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся