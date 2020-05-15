Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Алієва етапували до Таганрогу

Кримського татарина Мусліма Алієва етапували зі слідчого ізолятора в російському Ростові-на-Дону до алогічної установи в Таганрозі. Алієв є фігурантом ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку правозахисної організації "Кримська солідарність" у Facebook.

За словами дружини кримськотатарського політв'язня Наджиї Алієвої, її чоловік з 19 квітня перебуває в одиночній камері СІЗО в Таганрозі (Ростовська область). Вчора Алієву дозволили здійснити телефонний дзвінок, в якому він повідомив про своє місце перебування.

"Вчора, 14 травня, йому дозволили офіційний дзвінок, який тривав 10 хвилин, в цілому. Знаходиться він в спецблоці, в одиночній камері. На умови утримання особливо не скаржився, єдине, про що сказав, що холодно", - розповіла дружина політв'язня.

Зазначається, що Алієв був затриманий російськими силовиками 11 лютого 2016 року, після обшуків у будинках жителів Ялти та Алушти. Алієву інкримінують нібито вчинення злочину за ч.1 ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ. Алієва звинувачують в участі в забороненій в Росії політичній організації "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 квітня з анексованого Сімферополя до СІЗО Ростова-на-Дону етапували трьох фігурантів білогірської "справи Хізб ут-Тахрір". Адвокат українських політв'язнів розповів, що в Росію етапували Айдера Джаппарова, Енвера і Реза Омерових.