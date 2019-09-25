Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" знаходиться у критичному стані, - адвокат

Фігурант "справи про Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров знаходиться в критичному стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами адвоката Рифата Яхіна, у Гафарова хронічне захворювання нирок. При цьому під час обстежень у період перебування Гафарова в СІЗО №5 в Ростові-на-Дону, лікарі не виявили у нього захворювань, що перешкоджають утримання під вартою.

"Ще в березні відразу після затримання я подав клопотання про медичному огляді Джеміль Гафарова з-за хвороби серця і нирок. У червні провели медобстеження, але тільки по хворобі серця. Це при тому, що у Гафарова хронічне захворювання нирок четвертого ступеня. У нього ризикова четверта стадія захворювання нирок, звичайно, - це критичний стан здоров'я", - повідомив адвокат.

Яхін також повідомив, що під час відвідування Гафарова в СІЗО у вересні, той скаржився на пухлини ноги і подагру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Криму фігурантів так званого справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу. Експертизу пройдуть Руслан Месутов, Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантимиров і Асан Яник.