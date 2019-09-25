ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Російський суд залишив під арештом фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Політика    25.09.2019 - 13:39
Російський суд залишив під арештом фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
Ілюстративне фото (facebook.com/crimeansolidarity)

Активісти залишаються в СІЗО до 18 листопада

Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону залишив під арештом фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадське об’єднання "Кримська солідарність".

Заарештовані кримські активісти залишаються в СІЗО до 18 листопада 2019 року.

У ході засідання суду фігурант справи Вадим Сірук заявив, що з мірою запобіжного заходу не згоден і вважає звинувачення незаконним.

"Я вважаю звинувачення незаконним і необгрунтованим по відношенню до всіх підсудних. Ні я, ні підсудні, з терористичною діяльністю пов'язані ніколи не були", - сказав він.

Вадим Сірук також наголосив, що справу сфабрикували колишні співробітники СБУ та теперішні співробітники ФСБ.

"Я вважаю, що це упереджене ставлення. Сто відсотків державне замовлення, оскільки справа виключно політична. Дане рішення повинно бути відмінено", - наголосив активіст.

Також заарештований поскаржився на умови утримання в СІЗО, зазначивши, що вони не відповідають прописаним нормам міжнародного права.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, з Росії до анексованого Криму етапували п’ятнадцятьох кримських татар - фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" сімферопольської групи.

Також, нагадаємо, що в окупованому Криму фігурантів так званої справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу.

Фігурантів справи "Хізб-ут-Тахрір" направили на психіатричну експертизу Кримським татарам залишили в силі штраф за пікет Верховного суду РФ
Новини України Хізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся