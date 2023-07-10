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ФИФА приняла сторону "Днепра-1" по новому делу о долгах перед легионерами

Фото: "Днепр" дошел до финала Лиги Европы 2014/15 (facebook.com/dnipro1918)
Автор: Антон Федорцив

Вице-чемпион Украины "Днепр-1" не получил статус правопреемника "Днепра" от Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "спортклубовцев" спортивным наследником падшего отечественного гранда. "Днепр" фактически прекратил существование в 2019 году с незакрытыми долгами.

Функционеры закрыли очередное дисциплинарное производство против "Днепра-1". Его открыли после заявления бывшего защитника старого "Днепра" Андерсона Пико. Бразилец пытался доказать, что серебряный призер украинской Премьер-лиги – та же структура с другим названием.

Пико не сможет получить потерянные с развалом "Днепра" деньги. В феврале 2021 года ФИФА одобрила аналогичное решение по заявлению другого легионера – полузащитника Канкавы. Украинские футболисты в свою очередь давно смирились с тем, что не получат заработанного в исчезнувшем клубе.

Что известно о крахе "Днепра"

Финансовые проблемы начались после отставки Хуанде Рамоса после завершения сезона 2013/14. Руководство клуба отказалось выплатить задолженность помощникам испанца.

Постепенно "Днепр" начали наказывать за несоблюдение обязательств. В октябре 2016 года с "бело-сине-голубых" сняли 6 турнирных очков. Позже очковые потери были из-за долгов перед агентом Карвахалем и невозможности договориться с тренерами о реструктуризации задолженности.

По итогам сезона 2016/17 "Днепр" вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА был отправлен сразу во Вторую лигу. В течение следующего сезона с команды сняли еще 18 очков и лишили профессионального статуса.

К слову, накануне вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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