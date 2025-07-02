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От ПСЖ до "Аль-Хиляля": все пары и точное расписание 1/4 финала на Клубном чемпионате мира

Среда 02 июля 2025 08:51
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От ПСЖ до "Аль-Хиляля": все пары и точное расписание 1/4 финала на Клубном чемпионате мира Фото: В битве за трофей осталось восемь участников (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

На Клубном чемпионате мира в США определились все участники четвертьфинальной стадии.

Расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Кто получил последние путевки

Список претендентов на главный трофей Мундиаля в ночь на 2 июля дополнили мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия".

Клуб Андрея Лунина в классическом европейском противостоянии минимально одолел туринский "Ювентус" (1:0). Единственный гол в матче забил Гонсало Гарсия. Это был уже третий гол 21-летнего воспитанника "Реала" на турнире. Украинский голкипер традиционно провел поединок на скамейке запасных.

А последним четвертьфиналистом стала "Боруссия", переигравшая мексиканский "Монтеррей" (2:1). Форвард "Боруссии" Серу Гирасси оформил дубль, отметившись двумя голами уже к 24-й минуте поединка. В обоих случаях результативные передачи ему отдал вингер Карим Адееми. После перерыва "Монтеррей" смог отыграть один мяч благодаря точному удару Хермана Бертраме. Но не более.

Кто с кем встретится в четвертьфинале

Таким образом, определились восемь участников следующей стадии плей-офф. Среди них - пять европейских клубов, два представителя Южной Америки и один - Азии. Среди отдельных стран - по два представителя имеют Бразилия и Германия.

Клубный чемпионат мира, четвертьфинал, расписание матчей

Пятница, 4 июля

  • 22:00. "Флуминенсе" (Бразилия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

Суббота, 5 июля

  • 04:00 "Палмейрас" (Бразилия) - "Челси" (Англия)
  • 19:00. ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)
  • 23:00. "Боруссия" Д (Германия) - "Реал" (Испания)

Где смотреть матчи

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)
  • онлайн на сайте "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.

Ранее УПЛ презентовала календарь на новый сезон, указав даты украинских Классических.

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