От ПСЖ до "Аль-Хиляля": все пары и точное расписание 1/4 финала на Клубном чемпионате мира

На Клубном чемпионате мира в США определились все участники четвертьфинальной стадии.

Кто получил последние путевки

Список претендентов на главный трофей Мундиаля в ночь на 2 июля дополнили мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия".

Клуб Андрея Лунина в классическом европейском противостоянии минимально одолел туринский "Ювентус" (1:0). Единственный гол в матче забил Гонсало Гарсия. Это был уже третий гол 21-летнего воспитанника "Реала" на турнире. Украинский голкипер традиционно провел поединок на скамейке запасных.

А последним четвертьфиналистом стала "Боруссия", переигравшая мексиканский "Монтеррей" (2:1). Форвард "Боруссии" Серу Гирасси оформил дубль, отметившись двумя голами уже к 24-й минуте поединка. В обоих случаях результативные передачи ему отдал вингер Карим Адееми. После перерыва "Монтеррей" смог отыграть один мяч благодаря точному удару Хермана Бертраме. Но не более.

Кто с кем встретится в четвертьфинале

Таким образом, определились восемь участников следующей стадии плей-офф. Среди них - пять европейских клубов, два представителя Южной Америки и один - Азии. Среди отдельных стран - по два представителя имеют Бразилия и Германия.

Клубный чемпионат мира, четвертьфинал, расписание матчей

Пятница, 4 июля

22:00. "Флуминенсе" (Бразилия) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

Суббота, 5 июля

04:00 "Палмейрас" (Бразилия) - "Челси" (Англия)

19:00. ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)

23:00. "Боруссия" Д (Германия) - "Реал" (Испания)

Где смотреть матчи

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:

телеканал "Суспільне Спорт"

местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)

онлайн на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.